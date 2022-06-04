CHP'li Bülbül'ün Dinlediği Emekli: "Geçinemiyoruz İşte, Nasıl Geçineceğiz?" - Son Dakika
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CHP'li Bülbül'ün Dinlediği Emekli: "Geçinemiyoruz İşte, Nasıl Geçineceğiz?"

04.06.2022 16:23
CHP'li Bülbül'ün Dinlediği Emekli: "Geçinemiyoruz İşte, Nasıl Geçineceğiz?"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Karabük’te dinlediği ve 2 bin 530 lira maaş aldığını dile getiren emekli vatandaş, “Geçinemiyoruz. Emeklilere verdikleri para bu işte. 2 milyar (2 bin lira) alan da var. 1 milyar 800 (bin 800) alan da var. Nasıl geçineceğiz? Geçinemiyoruz işte” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Karabük'te dinlediği ve 2 bin 530 lira maaş aldığını dile getiren emekli vatandaş, "Geçinemiyoruz. Emeklilere verdikleri para bu işte. 2 milyar (2 bin lira) alan da var. 1 milyar 800 (bin 800) alan da var. Nasıl geçineceğiz? Geçinemiyoruz işte" dedi.

"2 bin 530 lira emekli maaşı alıyorum. Bu parayla diğer emekliler gibi ben de geçinemiyorum. Bize verdikleri para bu işte. Bize verilmeyen paralar Suriye'ye Afganistan'a ABD'ye gidiyor ama biz aç geziyoruz burada. Cumhurbaşkanı aç yok diyor ama emekliler aç geziyor" dedi.

CHP Aydı Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Karabük'teydi. Karabük'te yaşayan bir emekli, Bülbül'e şunları söyledi:

"BİZE VERİLMEYEN PARALAR SURİYE'YE, AFGANİSTAN'A, ABD'YE GİDİYOR"

"2 bin 530 lira emekli maaşı alıyorum. Geçinemiyoruz. Emeklilere verdikleri para bu işte. 2 milyar (2 bin lira) alan da var. 1 milyar 800 (bin 800) alan da var. Nasıl geçineceğiz? Geçinemiyoruz işte. Suriye'ye Afganistan'a ABD'ye gidiyor, nereye gidecek para? Ama biz aç geziyoruz burada. Gelmiyorlar. Kendileri bilir, en iyi sandık bilir."

"BİZİ AÇLIĞA TALİM YAPTILAR"

Bülbül'ün konuştuğu bir başka vatandaş, "Gelmiyor. Gelseler de zaten iş yapmıyorlar. Bizi açlığa talim yaptılar" dedi.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bülbül'ün Dinlediği Emekli: 'Geçinemiyoruz İşte, Nasıl Geçineceğiz?' - Son Dakika

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