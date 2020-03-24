CHP'li Bulut'tan "bilinçsiz ilaç kullanmayın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Bulut'tan 'bilinçsiz ilaç kullanmayın' uyarısı - Son Dakika

CHP'li Bulut'tan "bilinçsiz ilaç kullanmayın" uyarısı

6 saat önce

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, spekülatif bilgilerle, koruyucu etkisi bilimsel otoritelerce doğrulanmamış ilaçların ve ürünlerin, bilinçsiz şekilde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

CHP'li Bulut'tan

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, spekülatif bilgilerle, koruyucu etkisi bilimsel otoritelerce doğrulanmamış ilaçların ve ürünlerin, bilinçsiz şekilde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Eczacı milletvekillerinden Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada dolaşan, koronavirüsten koruyucu özelliği olduğu iddia edilen ilaçlarla ilgili vatandaşları uyardı.

Doğruluğu teyide muhtaç, spekülatif bilgilerle, koruyucu etkisi bilimsel otoritelerce doğrulanmamış ilaçların, ürünlerin, bilinçsiz ve gereksiz şekilde kullanılmamasını isteyen Bulut, "Vatandaşlar koronavirüsten korunayım derken sağlıklarını kaybedebilirler. Çünkü her ilacın ayrı bir etkileşimi, ayrı bir yan etkisi bulunmaktadır." dedi.

Bulut, açıklamasında, "Hastalanmadan ilaç kullanımı doğru olmadığı gibi ilaçla ilgili konularda sadece hekim veya eczacıya danışılmalıdır. Salgın döneminde hastalıktan korunmak için yapılacaklar; el hijyenini sağlamak, düzenli uyku, sosyal izolasyon, dışarıya çıkıldığında sosyal mesafeyi korumak, bulunulan kapalı ortamı havalandırmak, düzenli beslenmek, egzersiz yapmak olmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik ürünler dışında herhangi bir şey alınmamalı, sadece sağlık alanında yetkili kişilerin uyarıları dinlenmelidir." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:54 Kaynak: AA

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