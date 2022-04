CHP'li Bulut'un Ziyaret Ettiği Esnaf: Vatandaş Eti Gramla Alabiliyor - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ramazan Bayramı öncesi esnafı ziyaret etti. Kasap esnafı, vatandaşların gramla; 20 TL'lik, 30 TL'lik et alabildiğini söyledi. Kırtasiyeci, bayram öncesi tek bir satış yapamadığını, emeklilerin torunlarına tek bir oyuncak dahi alamadığını aktardı. Bulut'un, alışveriş yaparken karşılaştığı bir emekli de "Şeker alamıyorum, fiyatı çok yüksek, belki kolonya alabilirim" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'da ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Enflasyon ve yüksek zamlar karşısında, vatandaşın alım gücünün eridiğini, çarşıya pazara ateş düştüğünü söyleyen Bulut, evlere artık gramla et girdiğini, özellikle emekli vatandaşların ayın sonunu getiremediğini, bayram şekeri bile alamadığını belirtti.

"ETİ GRAMLA ALABİLİYORLAR"

CHP'li Bulut'un ilk durağı kasap reyonu oldu. Vatandaşın et alım gücünü soran Bulut'a, kasap esnafı, "İki kilogram, üç kilogram et alan vatandaş, artık gramla almaya başladı. Yarım kilo et alıyorlar. 20 TL'lik, 30 TL'lik et alıyorlar. Vatandaş, günlük yiyebileceği kadar et alıyor. Bazı kesimler kebap yemeyi unuttu. 150 gram etle kebap olmaz. Bir aile için en azından 1 kilo et gerekir" dedi.

"TEK BİR HEDİYELİK EŞYA SATAMADIM"

CHP'li Bulut, ziyaret ettiği bir kırtasiyeciye "Bayram geldiğinde emekliler torunlarına oyuncak alırlar. Bu bayram satışlar nasıl" diye sordu.

Kırtasiye esnafı, "Geçen seneye göre yüzde 100 düşüş var. Şu anda satışımız yok o derece. Çünkü fiyatlar üçe katlandı. Normalde çocuklar gelir mesela patpat silahlar falan var bizde onlardan alırdı, onlar da yok. Hediyeyle ilgili bir satışımız yok. Daha bir tane bile satışımız yok bayramla alakalı. Bir yaşlı gelip de torunuma alıyorum demedi. Sektör durmuş vaziyette çünkü fiyatlar bire üç katladı. Bayram için iki kat çeşit getirdik. Yatırımımızı yine yaptık ama çok zor" yanıtı verdi.

"BELKİ KOLONYA ALABİLİRİM"

Bayram şekeri alan bir emekli vatandaş da bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu soran Bulut'a, "Bu sene bayram ikramiyemiz 1100 TL, geçtiğimiz sene de 1100 TL'ydi. Üç sene evvel bayram ikramiyesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabaları sayesinde aldık. Şeker alamıyorum, fiyatları yüksek, belki kolonya alabilirim" dedi.

"KURBAN BAYRAMI'NDA ET YİYEBİLECEĞİZ"

Emekli vatandaş, Bulut'un "Mutfak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz" sorusuna da "Kredi kartıyla, ancak doldur boşalt yapıyoruz. Kredi kartı da kurtarmıyor ama yapacak bir şey yok. Kiloyla et devri bitti. Kasaba, markete gidip bir kilo et alamıyorum. Kurban Bayramı'nı bekliyorum. Kurban Bayramı'nda inşallah zenginler et getirirse Adana kebap yapabileceğiz" dedi.