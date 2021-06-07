CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş, Doğuş TV canlı yayınında partisinin tabanına ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. Savaş, moderatör Haşim Ertürk tarafından yöneltilen, "Kadro ve bürokrat yapılanmanızla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi taban ve seçmen bazında yakınma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruya, "Getirin bana yetişmiş Cumhuriyet Halk Partili varsa işe alayım" yanıtını verdi.

GAZETECİ, SAVAŞ'A KARŞI CHP'Yİ SAVUNDU

Savaş'ın açıklamalarına karşı CHP'yi savunan gazeteci Haşim Ertürk, "Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, Türkiye'nin en yetişmiş, en liyakatli kadrolarıdır. Bu Hatay için değil Türkiye için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR YIL İKTİDAR OLMAYAN PARTİNİN KADROSU NASIL OLSUN"

Daha sonra yeniden söz alan Belediye Başkanı Savaş, CHP'nin uzun süre iktidar olamamasına dikkat çekerek, "Senin yaşın kaç, En son ne zaman iktidar gördün? En son Ecevit dönemi. Ya bu kadar yıl iktidar olmayan partinin nasıl kadrosu olsun. Sorunun içinde yanlışlar var" dedi.

CHP'li Savaş'ın açıklamalarından sonra çok sayıda Hataylı vatandaş, CHP Genel Merkezi'ni konuyla ilgili adım atmaya davet etti.