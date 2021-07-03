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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da buluştu - Son Dakika

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da buluştu

03.07.2021 15:11
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da buluştu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da bir araya geldi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Başkan Böcek'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Toplantıda, tarım, turizm, çevre, kuraklık ve iklim değişikliği konularını ele alan bildiri yayınlandı.

"Kararlılıkla çalışmalarımızı yürüttük"

Başkan Böcek, yaptığı konuşmada, kimseyi ötekileştirmeden vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediklerini aktaran Böcek, salgın sürecinde 11 büyükşehirin başarıyla mücadele verdiğini, dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne serdiklerini dile getirdi.

Tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışının 11 büyükşehir belediyesinin yönetim anlayışının omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeniyle mücadele ve tasarrufu vatandaşlarımıza vadettik. O günden bugüne duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla çalışmalarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni belediyelerimiz yakından takip etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız."

"Şehirlerimiz Türkiye'nin turizm ekonomisine büyük katkılar yapmaktadır"

11 büyükşehirin Türkiye'nin turizm odağı olduğunu anlatan Böcek, "Şehirlerimiz Türkiye'nin turizm ekonomisine büyük katkılar yapmaktadır. Günümüzde turizm ekonomisi kum, deniz, güneş ve çok daha fazlasını ifade etmektedir. Sadece kıyı değil, iç kesimlerde de turizmin gelişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkenin turizm gelirini artırmak ve bu gelirin ülkenin tüm illerinde adil şekilde dağılması için Türkiye'de yeni bir turizm politikası oluşturulması ve uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İki gün sürecek program yarın sona erecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, yurt dışında olduğu için toplantıya katılamadığı öğrenildi.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da buluştu
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Antalya, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da buluştu - Son Dakika


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