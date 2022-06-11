CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu - Son Dakika
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu

11.06.2022 15:44
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları buluşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükerşen, konuk belediye başkanlarını Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükerşen, toplantıda belediyecilik çalışmalarında iş birliği kararlılığını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir belediye başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu - Son Dakika
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