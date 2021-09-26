CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi - Son Dakika

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 Alanı'nda incelemelerde bulundu.

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