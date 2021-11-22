CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları KKTC'de - Son Dakika

- CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları KKTC'de

LEFKOŞA - Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, temaslarda bulunmak üzere KKTC'de buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın organizasyonu ile gerçekleşecek ziyaretler 2 gün sürecek. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den oluşan CHP'li ekip ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bugün ilk olarak KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Anıta çelenk koyan belediye başkanları, Denktaş'ın kabri başında dua etti. Büyükşehir belediye başkanları daha sonra Boğaz Şehitliği ile Kıbrıs Türkü'nün lideri Dr. Fazıl Küçük kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

CHP'li heyet Tatar ile görüşecek

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bugünkü temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve siyasi parti başkanları ile görüşecek. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, ziyaretin ikinci gününde, KKTC'deki belediyeleri ziyaret edecek. Seyit Torun ve Başkanlar basın toplantısı yaparak ziyareti değerlendirecek.