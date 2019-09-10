Son Dakika Haberleri: CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplanacak
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplanacak

1 saat önce

CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplanacak, System.String[]

CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine katılacağı açıklanan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya gelmeye başladı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce CHP Genel Merkezinde bir araya gelecekleri öğrenildi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacağı belirtilen belediye başkanlarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı.

Yarın saat 11.00'de yapılacak toplantıda, davete ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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