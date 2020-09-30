CHP'li Çakırözer'den "Gazeteciler, mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kalıyor" iddiası - Son Dakika

CHP'li Çakırözer'den "Gazeteciler, mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kalıyor" iddiası

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Haber peşinde koşması gereken gazeteciler, mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kalıyor.

CHP'li Çakırözer'den

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Haber peşinde koşması gereken gazeteciler, mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kalıyor." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu ay içerisinde birçok gazetecinin yargı karşısına çıktığını söyledi.

Haber peşinde koşması gereken gazetecilerin, mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kaldığını öne süren Çakırözer, "Eylül ayı içerisinde farklı şehirlerde 60'ın üzerinde gazeteci hakim karşısına çıktı. Duruşmaların önemli bölümü ertelendi, 14 gazeteci için toplamda 54 yıl hapis cezası istendi. Eylülde 2 meslektaşımız tutuklandı, 6 meslektaşımız gözaltına alındı, çok sayıda gazeteci hakında haberleri ve yazıları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu." diye konuştu.

Birçok gazetecinin tehdit edildiğini ve bu nedenle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çakırözer, bazı televizyon kanallarının ekranlarının karartıldığını kaydetti.

Gazetecilerin söz söyleme ve halkın haber alma hakkının gasbedildiğini iddia eden Çakırözer, onlarca habere de erişim engeli getirildiğini öne sürdü.

Çakırözer, sosyal medya platformlarına ilişkin kabul edilen kanunda yer alan ve ağ sağlayıcılarına getirilen bazı yükümlülüklerin yürürlüğe gireceğini ve bununla birlikte sansür ve baskının sosyal medya paylaşımlarında da görüleceğini savundu.

Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı da anımsatan Çakırözer, hak ihlaline uğrayan Berberoğlu'nun, halkın oylarıyla seçildiğini ve milletvekili olarak Meclis'teki yerini alması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Utku Çakırözer, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çakırözer'den 'Gazeteciler, mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kalıyor' iddiası - Son Dakika


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