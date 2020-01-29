CHP'li Çakırözer:

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Gazetecilerin basın kartlarını artık gazetecilerin kendileri vermelidir. Türkiye'de gazeteciler, basın kartı taşıma koşullarını artık kendileri belirlemelidir." dedi.

Çakırözer, Meclis'te CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, basın kartını baskı aracı haline getirdiğini savundu.

Yüzlerce basın kartı başvurusunun yaklaşık 1 yıl bekletildiğini, geçen hafta bazı gazetecilerin basın kartlarının iptal edildiğini söyleyen Çakırözer, buna gazetecilik meslek örgütlerinin tepki gösterdiğini dile getirdi.

"İletişim Başkanlığının iptal ettiği basın kartlarını birdenbire kullanıma açtığını" ifade eden Çakırözer, "Kimse anlamadı. Çünkü bu süreçte İletişim Başkanlığı kendisini arayan gazetecilerle, milletvekilleriyle hiçbir şekilde iletişim kurmadı, gerekçe açıklamadı." dedi.

Çakırözer, resmi olarak bir gazetecinin basın kartı taşımasına engel olan durumun, mahkumiyet kararları olduğunu ifade etti.

Şüphenin soyut bir kavram olduğunu, şüphe nedeniyle bir gazetecinin işine engel olunamayacağını vurgulayan Çakırözer, "İletişim Başkanlığı gibi idari kurumlar şüpheyle hareket edemezler. Yeni basın kartları, zaten basın kartını taşımaya hak kazanan gazetecilere bir an önce verilmelidir." diye konuştu.

Çakırözer, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Yunanistan, Hollanda ve birçok ülkede basın kartlarının meslek örgütleri tarafından verildiğine dikkati çekerek, "Gazetecilerin basın kartlarını artık gazetecilerin kendileri vermelidir. Türkiye'de gazeteciler, basın kartı taşıma koşullarını artık kendileri belirlemelidir. Devlet, hükümet, idare aslında haberin konusudur. Haberin objesi olan bir unsurun, haberciye 'Sen gazetecilik yapabilirsin, sen yapamazsın.' diye sınırlama koyması işin doğasına aykırıdır. Bu yanlıştan dönülmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Suçları varsa nüfus kağıtlarını da iptal etmeniz lazım"

CHP İzmir Milletvekili Sertel de gazetecilerin basın kartının, bir kimlik kartı olduğunu ve Türkiye'de bunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

Basın kartlarını basın meslek örgütlerinin tespit etmesi gerektiğini dile getiren Sertel, "Muhalif olan herkesin kartını iptal eden tek adam zihniyetiyle karşı karşıyayız." dedi.

"Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın basın kartının da askıda tutulduğunu" dile getiren Sertel, "Muhalif duruyorsa, muhalif görünüyorsa ya da herhangi bir şekilde iktidardan yana değilse basın kartı iptal olabiliyor. Basın kartlarını iptal etmeniz yetmez, bir suçları varsa bu arkadaşlarımızın nüfus kağıtlarını da iptal etmeniz lazım. Böyle saçma sapan dayatmayı kabul etmek mümkün değil. Bunun mücadelesini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.