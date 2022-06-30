CHP'li Çakırözer: "Gkry Lideri Madrid'de NATO Zirvesi'nde. Anlaşılıyor Ki Asıl Veto Bu Akşam Kalkmış"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün akşam, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'de; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gayri resmi akşam yemeğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in de bulunmasına tepki gösterdi. Çakırözer, " Türkiye'nin tanımadığı GKRY lideri Madrid'de NATO Zirvesi'nde! Anlaşılıyor ki asıl veto bu akşam kalkmış" dedi

TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün akşam, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'de; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gayri resmi akşam yemeğinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

İspanya Başbakanı Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeğe", Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de katılmasına tepki gösteren Çakırözer, sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki gün önce uyardık! İşte fotoğrafı. Türkiye'nin tanımadığı GKRY lideri Madrid'de NATO Zirvesi'nde! Anlaşılıyor ki asıl veto bu akşam kalkmış!"

"BUGÜN GAYRİ RESMİ BİR TOPLANTIYA OTURAN YARIN RESMİ SANDALYEDE YER İSTER"

Çakırözer, daha önce TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

"İspanya'dan gelen ricayı geri çevirmeyen Türkiye, yemeğin resmi nitelikli olmaması şartıyla Rumların katılımına yeşil ışık yaktı. Türkiye, NATO'nun asli üyesi, NATO'da Türkiye 'evet' demeden yaprak kıpırdayamaz. Nasıl ki İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi ve parlamentomuzda onaylanması gerekiyorsa NATO'da bütün iş ve işleyişte Türkiye'nin onayı gereklidir. Burada İspanya'nın ricasıyla Rumların yemeğe katılması diye bir husus var.

Türkiye'nin bugüne kadar Rumlar konusundaki tavrı belli. Rumlar resmi olarak hiçbir NATO toplantısına, yemeğine katılamazlar. Gayri resmi yapılacak olanlarda Türkiye'nin her seferinde olmak üzere rızası istenir. Rum kesimi liderinin NATO'ya gelmesine, akşam yemeğine katılmasına saray yönetimi, Erdoğan yönetimi, Dışişleri Bakanlığı nasıl 'evet' demiştir? İspanya'nın 'ricası' deniliyor.

'Milliyetçiyiz', 'milli politika' izliyoruz diyen Dışişleri Bakanlığı, saray yönetiminin izlediği politika bu. Dış politikada ulusal çıkarlar konuşur, ricalar konuşmaz. Bu büyük bir tavizdir, bunun gerisini isterler. Bugün gayri resmi bir toplantıya oturan yarın resmi sandalyede yer ister. Bu kabul edilemez.