CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Datça'da panele katıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Türkiye Nereye Gidiyor ve Sol' konulu panel düzenlendi. Panele Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Birleşik Haziran Hareketi'nce Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Türkiye Nereye Gidiyor ve Sol' konulu panel düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde ilk olarak Kaftancıoğlu, konuştu. Kendisinden 'İstanbul seçimlerinin kahramanı' olarak söz edilmesini doğru bulmadığını belirten Kaftancıoğlu, "Her şeyden bir kahraman ya da kahramanlık hikayeleri bekliyoruz. Oysa ki bu toprakların hakikaten kahramanlara ihtiyacı olmasın. Hepimizin hep birlikte yaptığı ve ortaya çıkardığı mücadeleler sonuç üretsin istiyorum. İstanbul hikayesinin bir kahramanı varsa eğer, bu hikayeye en baştan inanan CHP örgütleri ve o örgütlerin çalışmasıyla hikayeyi ortaklaştıran, içinde hepinizin olduğu İstanbul halkıdır" dedi.

'GÜZEL GÜNLER, ZORLU MÜCADELELERİN ESERİ OLUR'

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise konuşmasında, "Önümüzdeki süreçte hep birlikte Türkiye'nin daha aydınlık, daha güzel yarınlara çıkmasını sağlayacağız. Türkiye'nin bir gün aydınlığa çıkacağına hep inanmıştık. Bu toplumun bu çemberi bir gün mutlaka parçalayacağına, bir yerde bu bendin aşılacağına inandık. 31 Mart ve 23 Haziran'da durdurulamaz akan halkın seli, bu barikatı aşmayı başardı" diye konuştu.