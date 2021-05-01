CHP'li Çankır, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

CHP'li Çankır, 1 Mayıs'ı kutladı

01.05.2021 14:07
CHP'li Çankır, 1 Mayıs'ı kutladı, System.String[]

Emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çeken CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, emekçilerin hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek 1 Mayıs'ı kutladı.

Emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çeken CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, emekçilerin hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek 1 Mayıs'ı kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır bir mesaj yayımladı. Mesajında emek emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çeken Çankır; "1 Mayıs işçinin, emekçinin, alın terinin bayramında bu yıl, bu bayramı hak edip kutlanması gereken milyonlarca vatandaşımız çalışmak zorunda kalıyor. Bu vicdanlarımızda bir yara, gönüllerimizde bir hüzün yaratsa da gelecek güzel günlere olan inancımız ve umudumuz sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

"CHP'li belediyeler tarih yazdı"

Pandemi döneminde CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı ile her vatandaşa ulaştığının da altını çizen Çankır; "İşçinin ve emekçinin dostu olan CHP'li belediyelerimiz yaptığı hizmetler ile tarih yazdı. Partimizin "emek en yüce değerdir" ilkesi doğrultusunda belediyelerimiz derde derman anlayışla halkın gönlünde takdir kazanmış, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olmuştur" dedi.

"Umudun baharını hep birlikte göreceğiz"

Pandemi sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarının da haklarının verilmesi gerektiğine dikkat çeken Çankır; "Aklın, bilimin değil de koltuk kaygısı ile kararlar alan iktidara rağmen gece gündüz mesai kavramı gözetmeyen sağlık çalışanlarımızın bu dönemde verdiği emekten, gösterdiği fedakarlıktan ötürü kendilerine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarına verilen sözlerin ve haklarının bir an önce teslim edilmesi pandemi döneminin kahramanlarının en temel hakkıdır. Tüm emekçi kardeşlerimin içinde bulunduğu bu umutsuz günlerde asla umutlarını yitirmemelerini umutsuzluğun kışını bırakıp, umudun baharını hep birlikte örgütleyeceğimizi söylemek istiyorum. Az kaldı yaşanacak günlerin en güzeline, az kaldı halkın iktidarını hep birlikte kurmamıza. İşçisiyle, emekçisiyle hep birlikte az kaldı hakkımız olanı almaya. Bu duygu ve düşüncelerle adaletsizliklerin ve haksızlığın son bulmasını, emeğin değerinin hep en yüce değer olmasını, aydınlık günlerde sokaklarda, meydanlarda hep birlikte çok büyük bir coşkuyla 1 Mayıs'ı kutlamayı temenni ediyor, tüm emekçi hemşehrilerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - AYDIN

CHP'li Çankır, 1 Mayıs'ı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Mayıs, Pandemi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li Çankır, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika


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