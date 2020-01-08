CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda - Son Dakika
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CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin, "Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar.

CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin, "Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar. CHP olarak sürekli bölgemizdeki bu tür gerginliklerin, diplomasi yoluyla çözümlenmesini savunagelmiş bir partiyiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğin daha fazla tırmanmaya doğru evirilmeden en kısa zamanda son bulmasını düşündüklerini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, İran'ın misillemede bulunmasını beklediklerini kaydeden Çeviköz, "Bu misilleme de bu sabaha karşı gerçekleşti. Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar. CHP olarak sürekli bölgemizdeki bu tür gerginliklerin, diplomasi yoluyla ve diplomasiyi öne çıkararak uluslararası hukuka uygun bir şekilde, özellikle Birleşmiş Milletler'in atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunagelmiş bir partiyiz ve görüşümüzde hep bu yolla olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE ADIMLARINI ÇOK DİKKATLİ ATMALI'

Çeviköz, Libya'da yaşanan gerginliğin Birleşmiş Milletler aracılığıyla yatıştırılması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatarak, "Bugün İran ve ABD arasında gerginlik varken, Türkiye'nin başka bölgelerde yeni gerginliklere yol açabilecek şekilde adımlar atmasının da uygun olmadığını, özellikle Libya'daki durumun Birleşmiş Milletler tarafından atılacak adımlarla öne çıkarılmasının doğru olacağını düşünmüştük. Bu görüşümüzde ısrarlıyız. Türkiye gerek Suriye'de olsun, gerek Libya'da olsun bölgemizde bu tür gerginliklerin böylesine tırmandığı bir dönemde adımlarını çok dikkatli atmalı. Dengeli bir şekilde diplomasiye öncülük veren; bu konudaki yaklaşımlarında hep diplomasi yolu ve uluslararası hukuk çerçevesinde atılmasını önceleyen bir tavır izlemelidir" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
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