CHP'li Çeviköz'den AB'ye "sığınmacı" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi'nin, muhtemel Afgan mülteci akını hakkında AB-Türkiye anlaşmasının Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunmasının endişe uyandırdığını ifade etti.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın, AB ile yaptığı Geri Kabul Anlaşması ve 18 Mart Mutabakatı ile Türkiye'nin sınırlarını tümüyle düzensiz göçe terk ettiğini savundu.

AB ülkelerinin, Türkiye'yi artık bir transit ülke olarak görmeyip, sığınmacıların son durağı haline getirmek istediğine dikkati çeken Çeviköz, şunları kaydetti:

"Ülkemizle yeni bir göç anlaşmasının yapılmasının gündeme gelmesinden sonra ardı ardına Avusturya'dan ve Belçika'dan yapılan açıklamalar bu anlayışı destekleyici niteliktedir. Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi'nin muhtemel Afgan mülteci akını hakkında AB-Türkiye anlaşmasının Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunması endişe uyandırmaktadır."

İktidarın, önceki göç anlaşmalarını yeterince müzakere etmeden kabul ederek, asimetrik ve Türkiye'yi büyük külfet altına sokan yükümlülükler üstlendiğini ileri süren Çeviköz, "Belçika şunu unutmamalıdır ki Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi, tüm taraf ülkelere eşit sorumluluk vermektedir. Hal böyle iken ülkemize yönelik bu ifadeler, en hafif tabiriyle uluslararası sorumluluktan kaçmak anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.