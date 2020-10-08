CHP'li Çeviköz: "(Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması) Yapılmaması gereken bir hamle" - Son Dakika

CHP'li Çeviköz: "(Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması) Yapılmaması gereken bir hamle"

08.10.2020 16:47
CHP'li Çeviköz:

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle...

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye'ye yönelik son raporunda en çok kullanılan kelimenin "gerileme" olduğunu söyledi.

Raporda, Türkiye'ye yönelik yasama, yürütme ve yargı arasında ayrım bulunmamasının, demokratik hesap verilebilirliği ortadan kaldırdığına yönelik eleştiri bulunduğunu ifade eden Çeviköz, söz konusu metinde AB'nin sadece Türkiye'ye yönelik göç ve iltica politikasının olumlu karşılandığını ancak bunun da siyasi bir koz olarak kullanıldığı eleştirisi getirildiğini belirtti. Çeviköz, şöyle devam etti:

"AB'nin eleştirileri çok önemli bir sonuca işaret ediyor: Tek adam rejimi, Türkiye'yi iflasa sürüklemektedir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanında geriye gidişler, Kopenhag Kriterlerinden tamamen uzaklaşılması, Türkiye'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarındaki konumunu derinden sarsıyor. Ülkemize yöneltilen bu eleştirileri yok hükmünde sayamayız, bunu yaparak da imajımızı düzeltemeyiz. Muhalefet olarak 'Ülkemizin çıkarları için bütün bu eleştirileri Türkiye'nin yüzünü yeniden ağartacak şekilde ortadan kaldıralım.' dediğimizde de bizi yerli ve milli olmamakla suçluyorlar. Bu kurumlar, Türkiye hakkında ufak bir olumlu şey söylediklerinde de sevinç gösterilerinde bulunuyorlar."

AB'nin, özellikle Doğu Akdeniz konusunda yanlı tutum sergilediğini dile getiren Çeviköz, "Türkiye, AB'ye tam üye değildir ancak Avrupalı bir ülkedir. Fakat bütün bu ilişkiler manzumesine ve yayınlanan raporlara baktığınızda Avrupa Birliği tarafından Türkiye bir Avrupalı ülke olarak dahi görülmüyor. AB'nin tarafgir ve hakkaniyet ilkesinden yoksun olan açıklamalarını, Doğu Akdeniz'de sırf bir üyenin tutumuna yakın durmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Ünal Çeviköz, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, bölgenin önemli aktörü Rusya'nın da Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduğunu üstü kapalı şekilde belirttiğini ve bunun önemli bir tutum olduğunu söyledi. Çeviköz, Ermenistan'ın bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi.

Doğu Akdeniz'de sorunların diplomasiyle çözüme kavuşturulacağına yönelik inancını dile getiren Çeviköz, "Aksi takdirde tıpkı Süleyman Şah Türbesi'ni oradan oraya gezdirdiğiniz gibi Oruç Reis'i de oradan oraya gezdirmek zorunda kalırsınız." sözlerini sarf etti.

Ünal Çeviköz, bir basın mensubunun KKTC'de Kapalı Maraş'ın sahil kesiminin halkın kullanımına açılmasına ilişkin görüşünü sorması üzerine şunları kaydetti:

"Bugün Maraş ile ilgili yapılan açılım, aslında sadece bir yolun ve sahile ulaşımın açılmasıdır. Basında bunun farklı bir açılım olduğu ve Maraş bölgesinin açıldığı şeklinde yorumlanması yanlıştır. CHP olarak Maraş'ın tamamının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da kapsamlı çözümün bir unsuru olarak görüyoruz. Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz. Zaten KKTC'de bu adımın iç siyasi mülahazalarla yapılmış olduğu söylentisi var. Nitekim bundan dolayı Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Kıbrıs, Maraş, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çeviköz: '(Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması) Yapılmaması gereken bir hamle' - Son Dakika


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