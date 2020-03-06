CHP'li Çeviköz:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, "Biz dün Moskova'da varılan mutabakatın ve Soçi'ye ek protokolün Mehmetçiğimiz için son derece olumlu bir gelişme olduğu düşüncesindeyiz" dedi.



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Çeviköz, Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da imzalanan mutabakatı değerlendirdi. Çeviköz, Suriye'nin bağımsızlığının, birliğinin, toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin taahhütlerin önemine değinerek, "Türkiye bir kez daha Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliğini kabul etmiş olmaktadır. Bu sevindirici bir gelişmedir. Bu mutabakatın hazırlanmasında Rusya, Türkiye ile Suriye arasında ara buluculuk yapmış ve Suriye'nin de kabul edebileceği mutabakatı onlarla görüşerek Sayın Erdoğan'a da bu doğrultuda bilgi vererek sağlamıştır" ifadelerini kullandı.



Çeviköz, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin 17 Eylül 2018 tarihinde altına imza attığı Soçi Mutabakatı'ndan beri yerine getirmediği terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi yükümlülüğünü daha sadakatle yerine getirmesi beklenir. Tüm tezahürleriyle terörizm ifadesinin altında Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından bakıldığında önce Özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu diye adlandırdığımız gruplarda hem Suriye hem de Rusya tarafından birer terörist unsur ve terörizmin tezahürü olarak algılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tür unsurlarla birlikte görüntü vermekten arındırılması çok büyük önem taşıyor."



Moskova'da yapılan anlaşmada "ateşkes" ifadesinin olmadığını ifade eden Çeviköz, "Şu anda sağlanan askeri faaliyetlerin durdurulması, kalıcı ateşkese ilerleyen bir süreç içine girdik. Türkiye ve Rusya tarafları yedi gün içinde nasıl bir uygulama yapacaklarını görüşecekler ve karara bağlayacaklar. 15 Mart'tan itibaren ortak devriye görevine başlayacaklar. M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometrelik koridor oluşturulması, M4 kuzeyinde ve güneyinde karşılıklı olarak ne Suriye Arap Cumhuriyeti unsurlarının ne de Suriye muhalefeti denilen unsurların bulunmayacağı anlamına geliyor. Şu anda M4'ün güneyinde bulunan Suriye muhalefeti olarak adlandırılan Rusya ve Suriye tarafından cihatçı ve terörist olarak görülen kuvvetlerin veya unsurların bir şekilde çekilmeleri gerekiyor. Çekilmedikleri takdirde onlarla mücadelenin devam edeceğini varsayabiliriz. Bu da olumlu bir gelişme. Çünkü 2018 sonunda sağlanamayan madde, Soçi Mutabakatı'nda dün Moskova'da imzalanan ek protokolle garanti altına alınmış oluyor. Biz dün Moskova'da varılan mutabakatın ve Soçi'ye ek protokolün Mehmetçiğimiz için son derece olumlu bir gelişme olduğu düşüncesindeyiz" dedi. - ANKARA