CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde aday ülke olarak görülmediğini savundu - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, artık Türkiye'nin AB üyelik sürecinde aday ülke olarak görülmediğini savundu.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde, Başika bölgesindeki üsse düzenlenen saldırıda şehit düşen Hacı Halil Kızılay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk ulusuna baş sağlığı diledi.

Dış politikada rasyonel tutum sergilemenin ülkeler için hayati önemde olduğunu belirten Çeviköz, hükümetlerin devlet geleneğini bir tarafa bırakıp, yöneticilerin şahsi çıkarları çerçevesinde ideolojik bir takıntıyla hareket etmesi halinde ilkesiz, yalpalayan, savrulan bir dış politika izleneceğini söyledi.

Çeviköz, iktidarın, yalpalamayı ve yön değiştirmeyi "yeni bir dönem başlatmak" veya "pozitif gündem" gibi ifadelerle, kendilerinin ise bu süreci "kayıp zamanların telafi çabaları" olarak adlandırdıklarını belirtti.

AB Komisyonu ve AB Konseyi liderlerinin Türkiye ziyaretinin önemli olduğuna işaret eden Çeviköz, ancak ziyaretlerde Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerine dönüş konusunun konuşulmadığını dile getirdi. AB heyetinin de Türkiye ile ilişkileri "açık ve dürüst bir ortaklık" olarak tanımladığını anlatan Çeviköz, "Neresinden bakılırsa bakılsın artık Türkiye, AB üyelik sürecinde bir aday ülke olarak görülmüyor." dedi. Çeviköz, Türkiye'nin tam üyelik sürecine yeniden başlaması için atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaların, Libya Temsilciler Meclisince onaylanmadığını da söyleyen Çeviköz, "Vaktiyle imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının sağlanması, Libya'nın yeni hükümetinin, başka ülkelerle yeni anlaşmalar imzalamaya hazırlandığı bir dönemde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iktidar, Libya Temsilciler Meclisini yok sayan tutumundan vazgeçmelidir." diye konuştu.

Çeviköz, Mısır ile diplomatik ilişkilerin, 2013'ten beri hak ettiği seviyede olmadığını ileri sürerek Mısır ile ilişkilerde yeni bir döneme girilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Mısır'ın, sadece deniz yetki alanları açısından bakılacak bir ülke olmadığını vurgulayan Çeviköz, bu ülke ile ilişkileri önemsediklerini kaydetti. Çeviköz, aynı sürecin, en kısa zamanda İsrail ile diplomatik ilişkilerin onarımı konusunda başlatılmasını da istedi.