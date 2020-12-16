CHP'li Çeviköz: "Üzerinde durulması gereken konu Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğidir" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararının haksız, onur kırıcı ve ulusal bir duruşu gerekli kılan gelişme olduğunu vurgulayarak ancak şu anda üzerinde durulması gerekenin Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği olduğunu söyledi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AB ve ABD tarafından bazı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirterek bu kararların Türkiye'nin geniş batı camiası ile olan ilişkilerine zarar vermemesinin sadece CHP'nin değil tüm vatandaşların ortak arzusu olduğuna dikkati çekti.

AB üyesi bazı ülkelerin yaptırım uygulanması konusunda yoğun çaba gösterdiğini, bazı üye ülkelerin ise karşılıklı menfaatleri gözetici, yapıcı ilişkilerin sekteye uğramaması için çalıştığını ifade eden Çeviköz, CHP'nin de Ankara'da AB üyesi ülkelerin büyükelçileri nezdinde yaptığı girişimlerde makasın açılmamasının her iki tarafın yararına olacağı yönündeki düşüncelerini dile getirdiğini anlattı.

Çeviköz, şu değerlendirmede bulundu:

"Yurttaşlarımız Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bir kesinti ile karşılaşılması tehlikesinden ciddi endişe duymaktadır. Böyle bir gelişme Türkiye'yi sadece batıdan uzaklaştırmakla kalmayacak aynı zamanda batı ile doğu arasındaki önemli bir bağın da kopmasına yol açacaktır. Bunu ne doğu ve güney komşularımız ne de batı komşularımız istemektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde bu bağın sürdürülmesini sağlamak adına önemli bir yükümlülük ve sorumluluk bulunmaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin doğu ve güneyindeki komşu coğrafyalara erişebilme, yapıcı ve sürdürülebilir bir ilişkiyi canlı tutmak açısından Türkiye'nin öneminin ne kadar stratejik olduğunun bilincinde olduğunu düşünüyoruz."

Pozitif gündemin canlandırılması için atılması gereken adımların belli olduğunu savunan Çeviköz, "Türkiye'nin, iktidarın da vadettiği ve sıklıkla dile getirdiği gibi ciddi, inandırıcı, kalıcı ve güvenilir yapısal reformları hayata geçirmesi şarttır." diye konuştu.

Ünal Çeviköz, özellikle yargı ve ekonomik reformlar konusundaki vaatlerin gerçekçi biçimde şekillenmesi için CHP olarak yakın takipte olacaklarını ifade ederek, konunun tüm vatandaşların ortak meselesi olduğunu söyledi.

ABD'nin aldığı yaptırım kararını haksız bulduklarını ve kınadıklarını hatırlatan Çeviköz, "ABD'nin aldığı yaptırım kararı, iki müttefik arasındaki sağduyu ve karşılıklı saygı ilkesi ile bağdaşmayan bir nitelik taşımaktadır." dedi.

Üzerinde durulması gereken konunun Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği olduğunu belirten Çeviköz, "Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararının haksız, onur kırıcı ve ulusal bir duruşu gerekli kılan bir gelişme olduğunu düşündüğümüzü bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

İkili ilişkilerin kurumsal niteliğinin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Çeviköz, "Her şeye rağmen yaptırım kararı alınmasının diyalog kanallarını kapatmayacağına, diplomasinin ve aklıselimin hakim olacağına inanıyor, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye de hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." dedi.

Bu kararın NATO'nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacağına işaret eden Çeviköz, Türkiye özelinde görünse de yaptırım kararının NATO ülkelerini de ilgilendirdiğini söyledi.

Çeviköz, AB ve ABD'nin Türkiye'nin dış politikasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak "Bu ilişkilerin yeniden yapıcı bir niteliğe kavuşturulması tüm Türkiye'nin hedefi olmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hedefe yönelik sorumluğumuzun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. İktidarın da aynı bilinç, sorumluluk ve sağduyu ile çalışmasına gayret etmesi gerekir. Bu konuda bu daveti de onlara iletiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'li Çeviköz, yaptırımlar karşısında hiçbir tereddüde mahal vermeden ulusal bir duruşu bütün siyasi partilerin göstermesi gerektiğini kaydetti.