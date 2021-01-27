CHP'li Çeviköz, yargı reformunun, AB'nin Türkiye'ye bakışını olumlu etkileyeceğini söyledi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, yargı reformunun en kısa zamanda kapsamlı şekilde hayata geçirilmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye bakışını olumlu etkileyecek en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bandıralı Mozart gemisinin mürettebatının korsanlar tarafından kaçırılmasından derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Kaçırılan mürettebattan şu ana kadar haber alınamadığını dile getiren Çeviköz, "Umarız en kısa zamanda korsanların kaçırdıkları gemiciler serbest kalır." dedi.

Bölgedeki korsanlık faaliyetlerinin son birkaç yıldır Aden Körfezi'nden Gine Körfezi'ne kaydığını belirten Çeviköz, 2020'de 135 korsanlık faaliyetinin 130'unun Gine Körfezi'nde gerçekleştiğine işaret ederek, uluslararası toplumun, bölgedeki korsanlık faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Aden Körfezi'nde olduğu gibi Gine Körfezi'nde de önlem alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasını önemsediklerini ifade eden Çeviköz, "CHP olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerin ve Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin mutlaka diyalog yoluyla, barışçı yollardan çözümü için arayışa girilmesini hep savunageldik. 61. İstikşafi görüşme turunun başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB ve Avrupa Konseyi gibi birtakım kurum ve kuruluşlar, Türkiye'ye bakarken öncelikle yaklaşık iki aydan fazla süredir sürekli dile getirilen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yargı alanındaki reform hareketlerini bekliyorlar. Reformlarla ilgili iki aydır sadece söylem var, somut olarak ortaya çıkan herhangi bir adım yok. Her şeyden önce AB'nin Türkiye'ye bakışını olumlu etkileyecek en önemli unsurlardan biri, yargı reformunun en kısa zamanda kapsamlı şekilde hayata geçirilmesi ve bunun inandırıcı, güvenilir şekilde de anlatılmasıdır."

Avrupa Konseyi'nin 2021 yılı Genel Kurul Oturumunun birinci toplantısının sürdüğünü anımsatan Çeviköz, "Orada Türkiye'ye sürekli yöneltilen suçlamalar, Türkiye'nin halen bazı konularda dersini yapmakta geri kaldığıyla ilgili söylemler, AİHM'in kararlarının uygulanmaması etrafında dönüp dolaşıp bağlanıyor. Bunun için Türkiye'de yargı reformu söylemlerinin en kısa zamanda hayata geçirileceğinin inandırıcı şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve bunun AB ile Avrupa Konseyi'ni de ikna etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.