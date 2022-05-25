CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı

25.05.2022 09:21
CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç iki polis Tekirdağ'da yakalandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç iki polis Tekirdağ'da yakalandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri, basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması ile Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan İhraç Eski Polis Memurları A.Y.E. ve A.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda her iki şahıs yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal, Müstehcen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin 2 polis tutuklandı - Son Dakika
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