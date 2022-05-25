Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç edilen iki polis Tekirdağ'da yakalandı.

TEKİRDAĞ'DA SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri, basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması ile Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan İhraç Eski Polis Memurları A.Y.E. ve A.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda her iki kişi yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.