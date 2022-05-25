Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı - Son Dakika
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Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı

25.05.2022 09:21
Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ilişkin özel hayatla ilgili görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç edilen iki polis Tekirdağ'da yakalandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntülerin dağıtılmasına ilişkin meslekten ihraç edilen iki polis Tekirdağ'da yakalandı.

TEKİRDAĞ'DA SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri, basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması ile Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan İhraç Eski Polis Memurları A.Y.E. ve A.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda her iki kişi yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı
Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı
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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal, Müstehcen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı - Son Dakika


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