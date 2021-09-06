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CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için "kredi onayı" ve "emsal artışı" talebi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için "kredi onayı" ve "emsal artışı" talebi Açıklaması

06.09.2021 13:25
CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Parti olarak depremzedelerin sorunlarına siyaset üstü bakıyoruz.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Parti olarak depremzedelerin sorunlarına siyaset üstü bakıyoruz. İktidar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'den çözüm için yanıt bekliyor, örgütümüzle her yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Ednan Arslan ile partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 30 Ekim İzmir depremi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin üstünden yaklaşık 1 yıl geçtiğini, evleri hasar gören binlerce kişinin yaşanabilir standartlardaki yeni evlerine kavuşabilmek için çaba verdiğini söyleyen Yücel, "İktidar ve bakanlık tarafından hak kaybına uğranmayacağı yönünde verilen sözler tutulmadı. Yıkılan 8 katlı binaların yerinde 5 katlı binalar yapılmakta, metrekare bazında hak sahiplerinin hakkı çiğnenmektedir." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin tek başına emsal artışı yapmasının çok zor olduğunu ifade eden Yücel, bu konuda her türlü inisiyatifi almaya hazır olduklarına işaret etti.

Amaçlarının popülizm olmadığını vurgulayan Yücel, "Bu sorun TBMM'den çıkarılacak bir yasa ile çözülebilir. Diğer çözüm önerilerinin hepsi yasal mevzuattan dolayı atıl kalacak, hayata geçirilemeyecek, samimiyetsiz ve popülist söylemlerden ileri gitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kredi tartışmaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, depremde hasar gören binaların dönüşümü için Dünya Bankası'ndan 340 milyon dolarlık kredi bulduğunu savunan Yücel, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için bulunan kredi meselesi AKP'li yöneticiler tarafından adeta siyasi malzeme ve çekişme konusu haline getirilerek çıkmaza sokuldu. Depremzedelerin bir bölümünün konut sahibi olmasını sağlayacak imkan varken sırf krediyi İzmir Büyükşehir Belediyesi bulduğu için konunun çıkmaza sürüklenmesi depremzedelere en büyük kötülüktür. İller Bankasının bu kredinin alınması için Hazineye başvurup garanti istemesi gerekiyor. Hazinenin de bu krediyi yatırım programına aldırması ve Dünya Bankası'na bildirilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İller Bankası tarafından bu adımlar atılmıyor. Bir taraftan da AKP'li yöneticiler İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışıyor. Parti olarak depremzedelerin sorunlarına siyaset üstü bakıyoruz. İktidar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'den çözüm için yanıt bekliyor, örgütümüzle her yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise bölgedeki proje alanlarında vatandaşa ait tapuların Hazineye anayasal mülkiyet hakkına aykırı biçimde devredildiğini ve alanlardaki uygulamaların mülk sahiplerinin görmesine fırsat vermeden gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, Kredi, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için 'kredi onayı' ve 'emsal artışı' talebi Açıklaması - Son Dakika


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