CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun aile mezarlığındaki gamalı haç çizgilerinin sırrı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu Trabzon Akçaabat'taki Cevizli Mahallesi'nde 17 Temmuz Pazar günü dikkat çeken bir olay yaşanmıştı. Pazar günü sabah saatlerinde köyün muhtarı, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini görmüş ve durumu jandarmaya bildirmişti.

TUTANAK DÜZENLENMİŞTİ

Olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haç çiziminin, İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edilmişti. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmamış, sadece tutanak düzenlenmişti.

TRABZON EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan dün gece Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yerlere sprey boya ile çeşitli semboller çizilmesine ve yazı yazılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19 Temmuz'da bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçesinde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

ÇOCUKLAR ANLAMINI BİLMEDİKLERİ İŞARETLERİ ÇİZDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulun duvarlarına da çeşitli yazılarla birlikte benzer sembollerin çizildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda, söz konusu sembolleri çizdikleri de tespit edilen suça sürüklenen çocuk 2009 doğumlu M.T.B. ile 2007 doğumlu S.Ü. adres tespitleri sonucu yakalanmıştır. Yaşları küçük çocuklar, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibarıyla da beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını beyan etmişlerdir. Konuya ilişkin süreç, adli makamların talimatlarına istinaden takip edilmektedir."

SERBEST BIRAKILDILAR

Öte yandan, savcılık tarafından ifadeleri alınan M.T.B. ve S.Ü'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.