CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı - Son Dakika
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı

19.07.2022 08:46

CHP'yi sarsan olay Trabzon'da yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarlarına ve yola sprey boyayla çizilmiş gamalı haç görüldü. Muhtar durumu jandarmaya bildirdi ve tutanak tutuldu. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemezken olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu Trabzon Akçaabat'taki Cevizli Mahallesi'nde 17 Temmuz Pazar günü provokatif bir olay yaşandı. Pazar günü sabah saatlerinde köyün muhtarı, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü. Muhtar, durumu jandarmaya bildirdi.

GAMALI HAÇLARI KİMİN ÇİZDİĞİ BELİRLENEMEDİ

Olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haç çiziminin, İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre jandarmanın da şikayetin ardından bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığının duvarlarına gamalı haç çizildi

SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA GAZİ DEDESİYLE İLGİLİ ANIYI AKTARMIŞTI

İmamoğlu, ilk seçimin iptal edilmesinin ardından ikinci İstanbul seçimi için yürütülen kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte yine aile mezarlığı ile ilgili bir konuyu gündeme getirmişti. İmamoğlu "Benim köyüm, bir derenin içinde masum bir köy. Kimse evinin kapısını kilitlemez. Herkes birbirini tanır. Komediyi anlatayım mı size? Akşam namazından sonra hava karanlık. Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır, bir de rahmetli büyük dedem vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığı vardır. Bir bakar ki komşumuzla akrabamız, aile mezarlığında bir ışık. Bir televizyon ekibi çekim yapıyor. Ya, benim gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz Allah'ın adamları? Allah size akıl versin" diye tepki göstermişti.

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Son Dakika Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı - Son Dakika
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