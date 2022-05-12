CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?"

12.05.2022 19:46

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, TBMM Genel Kurulu’nda; Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili “Yazıklar olsun! Ne zaman duracaksınız? Ne zaman bu yolda yürümekten vazgeçeceksiniz?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, TBMM Genel Kurulu'nda; Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili "Yazıklar olsun! Ne zaman duracaksınız? Ne zaman bu yolda yürümekten vazgeçeceksiniz?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı, TBMM Genel Kurulu kürsüsünde değerlendirdi. Emecan, şunları söyledi:

"Biraz önce İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay 3. Dairesi tarafından onandığını ve siyasi yasak getirildiğini öğrendik. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum çünkü alınan bu karar tamamen haksız ve hukuksuz alınmış bir karardır; yargının artık tamamen baskı altında olduğunu, bağımsız olmadığını gösteren bir karardır.

Buradan bir tek cümleyle size şunu söylemek istiyorum. Yazıklar olsun! Ne zaman duracaksınız? Ne zaman bu yolda yürümekten vazgeçeceksiniz? Ama ne yaparsanız yapın, bizleri yıldıramayacaksınız, bizim mücadelemiz devam edecek ama yarın öbür gün bu yaptıklarınız sizin karşınıza çıkacak, sizin önünüze çıkacak. O yüzden bu kürsüden sizi bir kez daha uyarmış olalım."

CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?
CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?
CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?
CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?

YORUMLAR
500
Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanması büyük yankı uyandırdı! Siyasi isimlerden peş peşe açıklama Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanması büyük yankı uyandırdı! Siyasi isimlerden peş peşe açıklama İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım! İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay, Ne zaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?' - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement