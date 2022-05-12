CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, TBMM Genel Kurulu'nda; Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili "Yazıklar olsun! Ne zaman duracaksınız? Ne zaman bu yolda yürümekten vazgeçeceksiniz?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı, TBMM Genel Kurulu kürsüsünde değerlendirdi. Emecan, şunları söyledi:

"Biraz önce İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay 3. Dairesi tarafından onandığını ve siyasi yasak getirildiğini öğrendik. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum çünkü alınan bu karar tamamen haksız ve hukuksuz alınmış bir karardır; yargının artık tamamen baskı altında olduğunu, bağımsız olmadığını gösteren bir karardır.

Buradan bir tek cümleyle size şunu söylemek istiyorum. Yazıklar olsun! Ne zaman duracaksınız? Ne zaman bu yolda yürümekten vazgeçeceksiniz? Ama ne yaparsanız yapın, bizleri yıldıramayacaksınız, bizim mücadelemiz devam edecek ama yarın öbür gün bu yaptıklarınız sizin karşınıza çıkacak, sizin önünüze çıkacak. O yüzden bu kürsüden sizi bir kez daha uyarmış olalım."