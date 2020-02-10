CHP'li Emir:

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başkentgaz'ın vatandaşları sayaç değiştirmek zorunda bıraktığını savunarak, "Elleri Ankaralının cebinde. Ankaralının cebini boşaltıyorlar. Bu soğuk kış günlerinde hemşehrilerimiz kombilerini yakamıyorlar." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son yerel seçimlerde Mansur Yavaş'a yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

Seçim öncesinde iktidar tarafından Mansur Yavaş hakkında çek davası olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilse dahi hüküm giymesi halinde görevden alınabileceği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Emir, Başkentlilerin bütün bunlara rağmen Yavaş'ı seçtiklerine işaret etti.

Emir, Yavaş'ın davalık olduğu Necmettin Kesgin'in, resmi belgede sahtecilikten ve bilgisayarında çocuk pornosu bulundurmaktan ceza aldığını belirterek, "Hala arkasında durmaya çalışan siyasi iktidar, Mansur Yavaş'a çamur atmaya çalışan birileri var." diye konuştu.

Mahkemenin, Kesgin'in Mansur Yavaş'a şantajda bulunma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından ceza aldığını anlatan Emir, Yavaş'ın söz konusu karar üzerine istinaf mahkemesine itirazda bulunarak, "nitelikli dolandırıcılıktan ceza verilmesi" talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Emir, 30 Aralık 2019'da Yavaş'ın talebinin reddedilmesi yönünde mütalaada bulunan savcılığın bir ay sonra yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, delillerin değerlendirilmesini istediğini ifade etti. Murat Emir, "Bu kısa sürede ne değişmiştir? Bu kişi niye korunuyor, amaç nedir? Hala bu kişinin üzerinden siyasi rant mı elde edilmeye çalışılıyor? Ankaralı kararını verdi, bir belediye başkanı var. Başkentin birikmiş yüzlerce sorunu var. Neden tekrar bu dava ısıtılıp gündeme getiriliyor?" sorularını yöneltti.

Savcılığın, "mahkemenin yeniden değerlendirme sırasında, davada delil kabul edilen kanıtların bulunduğu bilgisayarın söz konusu kişiye ait özel eşya olduğundan yola çıkmasını istediğini" iddia eden Emir, böyle bir durumda söz konusu delillerin "hukuka aykırı" kabul edileceğini söyledi.

Emir, "Bu kişi, içerisinde çocuk pornosu da bulunan bilgisayarın kendisine ait olmadığını söylüyor. Mahkemede, bilgisayarın şahsa ait olduğu kabul edilir ve bu yönde bir karar çıkarsa, çocuk pornosu kullanıcısının aklanmasının önü de açılacak. Ayrıca bu bilgisayardaki deliller hukuka aykırı sayılırsa FETÖ davalarında kullanılan delillerin de geçerli olmamasının yolu açılacak. Bir baskı, siyasi etki kokusu alıyoruz. Aynı savcının kararı bozmaya çalışmasını bir yargı tecellisi gibi görmüyoruz." dedi.

Murat Emir, bir basın mensubunun Başkentgaz ile ilgili bir sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başkentgaz hikayesi Türkiye'nin nasıl yönetildiğini ve talan edildiğini ortaya koyan bir süreçtir. İhalelerin nasıl iktidara yakın olanlara verildiğini kamuoyu yakından biliyor. Şirketin keyfi biçimde davrandığını görüyoruz. Vatandaşları sayaç değiştirmek zorunda bırakıyor. Elleri Ankaralının cebinde. Ankaralının cebini boşaltıyorlar. Bu soğuk kış günlerinde hemşehrilerimiz kombilerini yakamıyorlar. Şirket vergi de ödemiyor. Kamu arsalarının talan edilmesi, yandaşa bağış yapılması, vergi verilmemesi, Kızılay'ın bu pisliğe gömülmesi Türkiye'nin içinde sürüklendiği kirliği bataklığı apaçık ortaya koyuyor."