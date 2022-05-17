CHP'li Emir'den Bakan Nebati'ye "Sadat" Sorusu: "Envanterinde Hangi Silahlardan, Kaç Adet Vardır?"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye; "Şirketin envanterinde hangi silahlardan kaç adet vardır? Kuruluşundan itibaren ithalat veya ihracat faaliyeti olmuş mudur?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'ta, İstanbul'da CHP milletvekilleri ile birlikte; Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (SADAT) gitmişti. Kılıçdaroğlu kapıların açılmadığı SADAT'ın önünde; "CHP, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklamasını yapmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; şirketin internet sitesinde gayri nizami harp kursu, tahrip kursu eğitim paketi, polis özel harekat temel eğitim paketi, hudut karakol emniyeti eğitim paketi, topçu ve havan ileri gözetleyicilik kursuna yönelik eğitim paketlerinin tanıtımının yapıldığını anımsattı. Emir, önergesinde; şu değerlendirmeleri yaptı:

"Paramiliter personel ücretinden, silah ve mühimmat bedeline uzanan bu alımlar milyon dolarlara karşılık gelmektedir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, şirketin yaptığını iddia ettiği işler büyük fakat sermayesi buna nazaran çok düşüktür. Bir başvuru üzerine, Milli Savunma Bakanlığı'nın şirkete 'Denetleme görevimiz yok' yazısı gönderdiği dile getirilmektedir. Bu açıdan söz konusu şirketi, kamu kurumları arasında sadece Maliye Bakanlığı'nın denetlediği ifade edilmektedir."

Şirketin mali denetimden geçip geçmediğini soran CHP'li Emir Bakan Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"- SADAT AŞ'ye 2013-2022 yılları arasında ne kadar vergi tahakkuk ettirilmiştir? - İlgili şirket, anılan yıllar arasında kaç adet ve ne kadarlık fatura kesmiştir? Ne kadar gelir vergisi ödemesi yapmıştır?

Şirketin demirbaş listesi tarafınızdan kontrol edilmekte midir? - Şirketin mali denetimlerinde herhangi bir silah ve mühimmat kaydına rastlanmış mıdır? Bulunuyorsa, şirketin envanterinde hangi silahlardan kaç adet vardır?

Şirket bünyesinde kaç personel çalıştırılmaktadır? Bu personeller için 2021 yılında ne kadar SGK primi ödenmiştir? SADAT AŞ'nin kuruluşundan itibaren bugüne kadar herhangi bir ithalat veya ihracat faaliyeti olmuş mudur? Yurt dışındaki gelirlerini beyan edip vergilendirmiş midir?"