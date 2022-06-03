CHP'li Emir, Osmaniye'de: "Erdoğan, Sorunların Temel Kaynağıdır"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Osmaniye'de; "Saraydakinin en büyük travması, en büyük korkusu Gezi. Çünkü orada halk yığınlarını gördü. Halk yığınları meydan okudular. Bu meydan okumanın altında ezildi. Ezildiği için de alçaltıcı sözler söyleyecek kadar alçaldı, hepimize. Yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan Türkiye'deki sorunların temel kaynağıdır. Çünkü Türkiye'yi saplantıları ile yönetiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında bugün Osmaniye'deydi. Emir, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Emir, şunları söyledi:

"Türkiye'nin aydınlık geleceğini tekrar CHP kuracak. Niye? Çünkü CHP Kuvayı Milliye'den geliyor. O yedi düvele meydan okuyan Kuvayı Milliye'cilerin çocuklarıyız bizler. Onlardan aldığımız bu görevi sürdüreceğiz. Birlik bütünlük içerisinde. Vatanımızın, bayrağımızın tekliği içinde; ama herkese saygılı olarak ve Türkiye'yi özgürleştirerek.

Saraydakinin en büyük travması en büyük korkusu Gezi. Çünkü orada halk yığınlarını gördü. Özgürlük talep eden, 'hayat tarzıma karışma' diyen, 'ben de varım burada' diyen ve 'beni baskıyla susturamazsın' diyen, 'Taksim'in ortasına AVM yapamazsın' diyen, ağacını koruyan yeşilini koruyan bir anlayış; halk yığınları meydan okudular. Bu meydan okumanın altında ezildi. Ezildiği için de o kelimeyi ben de kullanmayacağım, bana yakışmaz kadınlarımıza alçaltıcı sözler söyleyecek kadar alçaldı. Hepimize. Yazıklar olsun.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'DEKİ SORUNLARIN TEMEL KAYNAĞI"

Bunu asla kabul etmiyoruz ve şunu bilin arkadaşlar Tayyip Erdoğan Türkiye'deki sorunların temel kaynağıdır. Çünkü Türkiye'yi saplantıları ile yönetiyor. ve şunu da düşünmeyin. Belki sorarsınız, AKP ne yapmak istiyor? AKP bir şey yapmak istemiyor. Bir cumhurbaşkanı var kendi algısı, görgüsü, bilgisi ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların çoğu defa eksik. Bazen bakıyorsunuz; kadın doğum doktoru oluyor, bazen ekonomist oluyor, bazen başka bir şey oluyor. Her şeyi biliyor ama aslında bildiği bir şey yok. ve algıları ile saplantıları ile Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Yoksa aklı başında bir Cumhurbaşkanı bunları yapar mı? Yani biz bizden olmasın tamam CHP'li olmasın ama Türkiye çok saygın Cumhurbaşkanları gördü, çok saygın Başbakanlar gördü biz onlarla mücadele ettik."