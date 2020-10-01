CHP'li Emir: Vatandaşlara gerçek bilgiler verilmemiştir - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında aslında bütün pozitif vakaları açıklamadıklarını söylediğini belirterek, "Bu güne kadar vatandaşlara gerçek bilgiler verilmemiştir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin verilerle ilgili itirafta bulunduğunu belirterek, "Sayın Bakan bir şeyi doğru yaptı dün akşam. Aslında bütün pozitif vakaları açıklamadıklarını ve pozitif vakalarda şikayet olunca takibe aldıklarını ve bir kısmının hastaneye yatırıldığında 'hasta' dedikleri kişileri açıkladıklarını söyledi. Bakan diyor ki, 'asemptomatik vakalar aslında daha fazla, hangi birini açıklayalım, buluyoruz açıklamıyoruz, biz hasta olanı açıklıyoruz'. Bu bir itiraftır, bugüne kadar vatandaşlara gerçek bilgiler verilmemiştir. Bilim Kurulu'nun görevi son derece kritik bir noktaya geldi? Bilim Kurulu üyeleri dün akşama kadar, Covid pozitif ama şikayet belirtisi olmayan kişilerin açıklanmadığını biliyor muydu bilmiyor muydu? Bu sorunun cevabını hem sayın bakan vermeli hem de bizim hocalarımız sorumluluk almalılar" diye konuştu.