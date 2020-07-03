CHP'li Emre: "Sosyal medya demokrasinin parçası haline geldi" - Son Dakika

CHP'li Emre: "Sosyal medya demokrasinin parçası haline geldi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, dünyada bireylerin siyasi taleplerini, doğa ve çevre vurgusunu dijital alanda dile getirdiğini belirterek bu konunun demokrasinin önemli parçalarından biri haline geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, dünyada bireylerin siyasi taleplerini, doğa ve çevre vurgusunu dijital alanda dile getirdiğini belirterek bu konunun demokrasinin önemli parçalarından biri haline geldiğini belirtti.

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Emre, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyaya getirilmek istenen düzenlemenin toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çektiğini savundu. Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve tüm ülkelerin bu dijital dünyanın bir parçası olmak için var gücüyle çalıştığını belirten Emre, "Gelişmiş ülkelerin tamamı gençlerinin bu dijital dünyayı en iyi şekilde öğrenmesi, dijital teknolojilerle donanımı için yarış halinde. Aynı şekilde ülkeler dijital ekonomiye en iyi derecede uyum sağlamak için muazzam bir çaba içinde." ifadelerini kullandı.

Emre, dijital teknolojiler ve sosyal medya mecralarının kültürler arasında etkileşim yaratarak hem fikir dolaşımını kolaylaştırdığını hem de dünyayı birbirine bağladığını aktardı. Dünyada bireylerin siyasi taleplerini, doğa ve çevre vurgusunu dijital alanda dile getirdiğini anımsatan Emre, sosyal medyanın demokrasinin önemli parçalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Emre, sosyal medya düzenlemesinden en çok gençlerin etkileneceğine işaret ederek "CHP olarak gençlerin yanında, eksiksiz demokrasi ve adalet yolundaki kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:59 Kaynak: AA

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