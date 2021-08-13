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CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor - Son Dakika

CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor

13.08.2021 16:17

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken CHP'li Engin Altay, kendisine AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirterek "Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım" dedi.

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi. Bölgede ölü sayısının artabileceğinden endişe edilirken CHP milletvekili Engin Altay korkunç bir iddia ortaya attı.

"SAHİLLERDEN CESETLER TOPLANIYOR"

Felaketin merkezi konumundaki Kastamonu Bozkurt'ta bulunan CHP'li Altay, "Tablo vahim. Hükümetin kayıplarla ilgili net bilgi vermemesini, ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru bulmuyorum. Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor. Şu anda Sinop Ayancık'ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz" dedi.

AFAD: KASTAMONU'DA 25 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI: 20'YE YAKIN KİŞİYE ULAŞILAMADI

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirtti. Ayhan Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ayancıkta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektrik ve su yok" şeklinde konuştu.

CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kastamonu Bozkurt, Engin Altay, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor - Son Dakika


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