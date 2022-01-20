Üye Girişi
CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası - Son Dakika

CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası

20.01.2022 20:12
CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası

CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezasıCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Erdoğan'ın avukatı, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı. Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek 50 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi.

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Engin Özkoç, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası - Son Dakika


Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okuluna gitti Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okuluna gitti         
21:12
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti         
21:04
Galatasaraylılar heyecanlandı! Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde Galatasaraylılar heyecanlandı! Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde         
20:52
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
20:24 İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
20:09 Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi!
19:35 Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı
19:36 Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'la olan aşkını itiraf etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 21:17:03. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement