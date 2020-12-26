CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga - Son Dakika

CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga

26.12.2020 18:08
CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga, System.String[]

TBMM'de hafta sonu devam eden yılın son çalışma gününe milletvekillerinin kavgası damga vurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü. İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan maddeler de içeren "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi" görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü. İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü.

CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga

OTURUMA ARA VERİLDİ

Yaşanan olaylar üzerine Meclis Başkan Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara vermek zorunda kaldı. Dakikalarca süren arbedede koronavirüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu. İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı.

CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga

"İSTENMEYEN HADİSELER YAŞANDI"

Olayların ardından Meclis Başkanvekili Bilgiç, "Tatsız, istenmeyen hadiseler yaşandı. 83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı. Birbirimize hakaretten kaçınmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını sokağın normları ile yürütemeyiz. İstenmeyen olaylar, fiziki müdahalelere varan olaylar oldu. Bunlar hoş değil. Burada bize düşen aklıselimi ve sağduyuyu hakim kılmaktır" sözleriyle oturumu açtı.

CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga - Son Dakika


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