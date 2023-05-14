CHP'li Erbay: "Erzurum'da Müşahitler Oy Kabinindeki Yurttaşı Yönlendirmiş. Gerekli Tutanak Tutuldu, Takipçisi Olacağız"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Erzurum'un Palandöken ilçesi Maksutefendi İlkokulu'nda okuma yazma bilmeyen bir yurttaşın müşahitler tarafından oy kabininde yönlendirilmesine ilişkin tutanak tutulduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız gerekli tutanağı tuttular, deftere de geçirildi. Onunla ilgili süreci takip ediyoruz" dedi.

Erzurum Maksutefendi İlkokulu'nda okuma yazma bilmeyen bir yurttaşın oyunu kullandığı sırada müşahitlerin kabine girerek yönlendirme yaptığı ihbarı üzerine bölgede seçim güvenliğinden sorumlu CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay okula gitti. Gaytancıoğlu, okulun önünde şu açıklamayı yaptı:

"Erzurum Palandöken ilçesi Maksutefendi İlkokulu'ndaki görüntüler bütün Türkiye'ye yansıdı. Burada bir yönlendirme olmuş, ancak gereken de yapılmış. Bizler de burada il başkanımız, Muğla milletvekilimiz, parti avukatımız hep beraber buradayız. Gereken yapılmış, vatandaşa rahat olmasını söylüyoruz."

Burak Erbay da "Arkadaşlarımız gerekli tutanağı tuttular, deftere de geçirildi. Onunla ilgili itiraz sürecini takip ediyoruz, sonuna kadar da takipçisi olacağız" dedi.