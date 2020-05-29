CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yılın ilk çeyreğindeki büyüme verileriyle ilgili, "Büyüyen ekonomi değil. Devlet harcamaları, özel tüketim ve cari açık ile işsizlik büyüdü.

CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yılın ilk çeyreğindeki büyüme verileriyle ilgili, "Büyüyen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi değil. Devlet harcamaları, özel tüketim ve cari açık ile işsizlik büyüdü." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 2,9 daraldığını, bu daralmanın bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik değerin daha yüksek hızda büyümesine neden olduğunu ileri süren Erdoğdu, "Örneğin 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü 100 kabul edersek, 2019'un ilk çeyreğinde bu büyüklük 97'ye gerilemişti. Bugün açıklanan yüzde 4,5'lik büyüme geçtiğimiz yıl 97 olarak varsaydığımız GSYH'nin 101,5'e çıkması anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kredi büyümesinin özel tüketimi artırırken devletin harcamalarını da artırdığını belirten Erdoğdu, net ihracatın ise büyümeyi aşağıya çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde ekonominin değil, baz etkisinin büyüdüğünü ileri süren Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Baz etkisinin yanı sıra hem devlet hem özel tüketim artışının da etkisi büyük oldu. Bu dönemde kredi büyümesi özel tüketimi artırırken kamunun da harcamaları arttı. Özel tüketim yaklaşık yüzde 7'den yüzde 5'e yavaşlarken, bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 artan kamu harcamalarının bu çeyrekte yüzde 6'ya yükseldiğini görmekteyiz. Böylece tüketim büyümeye 4 puan katkı sağlarken bunun 3 puanı özel tüketimden geldi. Kısacası büyüyen ekonomi değil. Devlet harcamaları, özel tüketim ve cari açık ile işsizlik büyüdü."

Cari denge tekrar açık vermeye ve genişlemeye başlarken net ihracatın büyümeyi aşağıya çekmeye devam ettiğini savunan Erdoğdu, "Son altı çeyrektir azalan ihracat 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 daraldı. Böylece geçtiğimiz yılın son çeyreğinde büyümeyi 4,7 yüzde puan aşağıya çeken ihracat, bu çeyrekte 4,3 yüzde puan aşağıya çekti." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayının ortasından itibaren ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Salgının ekonomideki etkisi çok büyük ama 2020'nin ilk çeyreğindeki etkilediği dönem ise çok kısa. Bunun etkileri önümüzdeki çeyrekte ortaya çıkacak. Zaten öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde çok sert bir ekonomik daralmanın gelmekte olduğunu söylüyor. Özellikle nisan ve mayıs ayına ilişkin sanayi, ticaret ve dış ticaret rakamları bunun işaretlerini veriyor. Buna yükselecek olan işsizliği ve talepteki azalışı da eklemek gerekiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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