CHP'li Erdoğdu'dan dış ticaret verilerine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yaptığımız ihracat miktar olarak gerilerken, ithalat yükselmiş. Daha açık bir ifadeyle ihracat ile kazandığımızdan fazlasını ithalata ödemek durumunda kalmışız." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, Dış Ticaret Endekslerine ilişkin yazılı açıklamasında, değer endekslerinin toplam ihracat veya ithalatta meydana gelen değişimi ölçtüğünü belirtti.

İhracata birim değer endeksinin mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5, ithalat birim değer endeksinin yüzde 6,4 azaldığını kaydeden Erdoğdu, ihracat miktar endeksinin yüzde 16 azaldığını, ithalat miktar endeksinin yüzde 8,8 arttığını aktardı. Erdoğdu, "Yaptığımız ihracat miktar olarak gerilerken ithalat yükselmiş. Daha açık bir ifadeyle ihracat ile kazandığımızdan fazlasını ithalata ödemek durumunda kalmışız." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğdu, 2020'nin ilk çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre, ihracat birim değer endeksinin yüzde 1,5, ithalat birim değer endeksinin yüzde 5,8 azaldığına işaret etti.

Aynı dönemde ihracat miktar endeksinin yüzde 2,7 azaldığını, ithalat miktar endeksinin yaklaşık yüzde 16 arttığını belirten Erdoğdu, mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 18 daralarak 13 milyar dolar, ithalatın yüzde 3 artışla yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Erdoğdu, ihracatta görülen daralmanın yüzde 2,5'inin ihracat fiyatlarının azalışından kaynaklandığını aktararak, ithalattaki artışın 10 puanının reel artıştan kaynaklandığını, ithal fiyatlarının bunu 6,4 puan azalış yönünde etkilediğini kaydetti.

İhracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine oranlanmasıyla hesaplanan Dış Ticaret Hadlerine bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttığını ifade eden Erdoğdu, bunun da dış ticarete konu malların önceki yıla göre daha ucuza alınıp daha pahalıya satıldığını gösterdiğini vurguladı.

"İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 daralacak"

2019'un son çeyreğinde ihracatın büyümeyi 4,7 puan aşağıya çektiğini hatırlatan Erdoğdu, şöyle devam etti:

"2020 ilk çeyrekte ithalat miktar endeksinin ihracat miktar endeksine göre daha hızlı artış kaydetmesi net ihracatın büyümeye katkısının negatif olacağına haber vermişti. Son yayımlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri sonrası 'Net İhracatın Büyümeye Katkısını' hesaplayacak durumdayız.

İlk çeyrek itibarıyla net ihracatın büyümeyi 5,3 puan aşağıya çekeceğini hesaplıyoruz. Mayıs ayına ilişkin olarak Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin (OAİB) 12 Mayıs itibarıyla yayınladığı rakamlardan hareketle, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 daralacağının işaretlerini almaktayız."

İhracatın beklenenden çok hızlı düştüğünü, Mayıs ayında daha da kötü bir tablonun ülkeyi beklediğini savunan Erdoğdu, "Nisan verileri Şubat-Mart aylarının siparişleri idi. Karantinanın küresel ölçekte uygulandığı Nisan ayından sonraki Mayıs ve belki Haziran aylarında ihracat rakamları daha da kötü gelecek. Gerçekler mazeret kabul etmez, normalleşme sonrası zor günler kapıda." ifadesini kullandı.