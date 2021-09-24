CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu - Son Dakika

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Daha önce hiçbir ABD lideriyle bunu yaşamadım

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan gündem yaratan bir çıkış gelmişti. Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, "Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse; yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil." demişti.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN GENEL BAŞKANI'MIZ"

Tepki çeken bu sözlerin ardından CHP'li Erdoğdu'dan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li vekil, "Mesele gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanı'mızdır…" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ayrıca Erdoğdu, Demirtaş için "Kendisiyle ayrı siyasi hareketlerdeniz… Çok büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum… Benim gözümde zanlı veya sanık değil siyasi rehinedir…" dedi.