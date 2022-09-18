CHP'li Erkek: 6'lı masanın adayı cumhurbaşkanı olacak, Türkiye rahat bir nefes alacak - Son Dakika
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CHP'li Erkek: 6'lı masanın adayı cumhurbaşkanı olacak, Türkiye rahat bir nefes alacak

18.09.2022 15:47
CHP'li Erkek: 6'lı masanın adayı cumhurbaşkanı olacak, Türkiye rahat bir nefes alacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "6'lı masa olarak çok çalışıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "6'lı masa olarak çok çalışıyoruz. Yapacaklarımız da belli. Millet İttifakı'nın, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı, ilk seçimde Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Partililerle toplantı yapan Erkek, daha sonra partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ve partililer katıldı. Türkiye'nin ağır sorunlarının olduğunu ve bu sorunların da çözülmeyecek sorun olmadığını belirten Muharrem Erkek, "Tunceli'de de Türkiye'nin her yerinde de gençlerimiz geleceklerini, umutlarını ve hayallerini yurt dışında arıyorlar. Bu tablonun sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. İktidara geldiğimizde kuvvetler ayrılığını getireceğiz, demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz. Çoğulculuğu, kolektif çalışmayı, güçlü kurumlar, kurallar ve kadrolar tesis edeceğiz. Bugün gücü bir kişide topladılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir şahıs devletine dönüştürdüler, tablo ortada" diye konuştu.

'MÜCADELE GELECEK NESİLLER İÇİN VERİLİYOR'Türkiye'nin sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade eden Erkek, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu mücadelede tüm Türkiye'ye seslenerek 'Bize katılın' diyor. Biz de şimdi Tunceli'den seslenelim; bize katılın çünkü bu demokrasi, eşitlik, adalet, kardeşlik, halk hukuk, adalet mücadelesidir. Bu mücadele de gelecek nesiller için veriliyor. Ülke, freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Buna hep birlikte 'dur' diyeceğiz. Buna CHP, Millet İttifakı ve 6'lı masa olarak çok çalışıyoruz. Yapacaklarımız da belli. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, ilk seçimde Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak. İlk bir haftada yapacaklarımız da belli. Genel Başkanımız her grup toplantısında anlatıyor. İlk bir haftada çıkartacağımız genelge, kamuda israfın önlenmesi genelgesi olacak. Kamuda araç saltanatı gibi diğer saltanatlar da bitecek.  Halk fakirleşirken birileri kamuda saltanat süremez. Tüm kaynakların sahibi halktır. Halka hizmet eden bir yönetim tesis edeceğiz. İlk genelge ve kararname bu olacak. Esnafımızın gerek esnaf kefaletten gerek Halk Bankası'ndan aldığı kredinin faizlerini sileceğiz, ana parayı da yeniden yapılandıracağız. Esnafımız rahat bir nefes almak zorunda. Çiftçimizin gerek Tarım Kredi Kooperatiflerinden gerekse Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin faizlerini sildireceğiz. Ana paraları da yapılandıracağız. Türkiye'nin bütçesi büyük ama siz o parayı vatandaş için değil de yandaş için kullanırsanız tablo ortada."


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Erkek: 6'lı masanın adayı cumhurbaşkanı olacak, Türkiye rahat bir nefes alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Erkek: 6'lı masanın adayı cumhurbaşkanı olacak, Türkiye rahat bir nefes alacak - Son Dakika
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