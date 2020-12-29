CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı - Son Dakika

CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı

29.12.2020 13:36
CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı, System.String[]

CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalıCHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi kurumların basına ceza yaptırımı uygulama yetkisi olmamalı.

CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi kurumların basına ceza yaptırımı uygulama yetkisi olmamalı. RTÜK, Basın İlan Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse bunu yargıya intikal ettirmeli, bir ceza verilecekse yargı vermeli" dedi.

CHP'li Erkek, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Türkiye'nin yargı sisteminin, hukuk sisteminin bir parçası olduğunu belirten Erkek, "Çünkü biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye olarak imza atmışız. Çünkü ülke olarak biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu kabul etmişiz ve en önemlisi o mahkemenin yargılama yetkisini kabul etmişiz. İçişleri Bakanı çıkıyor 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bizim için bir anlamı yok' diyor. Bu, 'Devlet olarak attığım imzanın bir anlamı yok' demektir. Ne acıdır ki devletin en tepesindeki bu ülkeyi yöneten kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yabancı bir mahkeme olarak görüyor" dedi.

'BEDEL ÖDENMESİ GEREKİYORSA ÖDEYECEĞİZ'Anayasa Mahkemesi kararlarının da uygulanmadığını ifade eden Erkek, 2020 yılında adaletsizliklerin büyüdüğünü vatandaşların adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi hakların ciddi tehdit altında kalmaya devam ettiğini savundu. Erkek, "Basın özgür değilse toplum özgür değildir. Basının özgür olmadığı bir ülkede hiçbir şeyi çözemezsiniz. Partimizin yayınlarına yasaklar getirildi. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ağır cezalarla karşılaştı. Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı seçildikten tam 2 gün sonra hakkında soruşturmalar başlatıldı. Daha önce hiçbir soruşturma yoktu. Tweetleri, düşünceleri sebebiyle, eleştirileri sebebiyle çok ağır cezalarla karşı karşıya kaldı ama her zaman söylüyoruz; ne Canan Kaftancıoğlu, ne 81 il başkanımız, ne ilçe başkanlarımız, ne parti meclisi üyelerimiz, ne milletvekillerimiz hiçbir CHP'li bir santim dahi geri adım atmayacak. Çünkü bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesi. Bedel ödenmesi gerekiyorsa da biz bunu kararlılıkla ödeyeceğiz" diye konuştu.'CEZA UYGULAMA YETKİSİ OLMAMALI'

İlk seçimde başarılı olacaklarını ve seçilecek adaylarıyla birlikte vatandaşın ağır sorunlarını, dertlerini kısa sürede çözeceklerini dile getiren Erkek, daha sonra da toplumsal bir uzlaşma ile özgür bir ortamda yapacakları anayasa değişiklikleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceklerini anlattı. Erkek ayrıca, Basın İlan Kurumu ve RTÜK gibi kurumların basına ceza yaptırım uygulama yetkisinin olmaması gerektiğini belirterek, "RTÜK, Basın İlan Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse bunu yargıya intikal ettirmeli, bir ceza verilecekse yargı vermeli. Önümüzdeki ilk seçimden sonra basın özgürlüğü için de gereken tüm önlemleri alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA,-


CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı
CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın İlan Kurumu, Muharrem Erkek, Erkek, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Erkek: Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kurumların basına ceza uygulama yetkisi olmamalı - Son Dakika


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