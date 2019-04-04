Son Dakika Haberleri: CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun Kazandığını Hepimiz Biliyoruz

CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun Kazandığını Hepimiz Biliyoruz

8 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kazandığını hepimiz biliyoruz.

CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun Kazandığını Hepimiz Biliyoruz, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, " İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kazandığını hepimiz biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri de bunu bize söylüyor" dedi.

CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erkek, seçim sonrası yapılan itirazlar nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde oy sayımının devam ettiğini söyledi. Sayım sonrası tablonun değişmeyeceğini belirten Erkek, "Yaklaşık 10 gün önce 'dünyanın en sağlıklı, en güvenilir seçimlerini biz yapıyoruz' diyenler bugün şaibeden bahsediyorlar. Lütfen ilkeli ve etik siyaset. Siz seçimlere itiraz ediyorsunuz, itirazlarınızın dayanağı yok . Yargısal bir süreç işliyor. İstanbul'da Adalet Bakanıyla toplantı yapıyorsunuz, lütfen adalete gölge düşürmeyin. Bırakın artık Türkiye'de huzur içinde çalışalım" dedi.

'DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kazandığını söyleyen Erkek, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu verileri de bunu bize söylüyor. Bizim elimizde 31 bin 186  ıslak imzalı tutanak da bunu söylüyor. İstanbul'da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı. 11 ilçede 5 bin 768 sandık var. Şimdi kendilerine yazılanları söylüyorlar da, bize yazılanları da söylerlerse daha ciddi olur diye düşünüyoruz. Oluşan fark bu. Yani 11 ilçede sayım sonucu farktan 867 düşülecek. Bu sonucun değişmesi mümkün mü? YSK siyasi partilerle bütün verileri paylaşmak durumunda. Saat 15.42 itibariyle CHP yüzde 48.8. Kazanan Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 4 milyon 171 bin 475, Sayın Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 923 oy almış. Gerçek burada. Bu değişebilir, artabilir, azabilir. Ama yaklaşık 20 binlik farkın geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:19 Kaynak: DHA

İstanbul, İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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