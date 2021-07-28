CHP'li Erkek'ten "seçim kanunu" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti ile MHP'nin seçim kanununu değiştirmeye hazırlandığını belirterek, "Ama demokratikleşme yönünde değil, 'iktidarımızı nasıl sürdürebiliriz, Meclis'te çoğunluğumuzu nasıl devam ettirebiliriz' korkusuyla." dedi.

Erkek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'e rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Hükümetin malul gaziler ile şehit ve gazi aileleri için gerekenleri yerine getiremediğini savunan Erkek, iktidara gelmeleri halinde, şehit aileleri, malul gazi ve ailelerinin, özel ve kamu hastanelerinin tamamından koşulsuz ve ücretsiz faydalanacağını, istihdam hakkında da sayı kısıtlamasının olmayacağını ifade etti.

Şehit anne ve babalarına asgari ücret oranında maaş ödeneceğini, malul gazi olanların çalışmayan eşlerinin emekliliği için gerekenin yapılacağını kaydeden Erkek, gazilerin yurt dışına çıktıklarında konsolosluk hizmetlerinden yararlanacağını, şehit ve malul gazi çocuklarının yurt içi ve yurt dışındaki eğitimlerinin destekleneceğini belirtti.

CHP'li Erkek, evleri olmayan şehit aileleri ve malul gaziler için bir defaya mahsus olmak üzere TOKİ tarafından bedelsiz konut verileceğini, ayrıca tüm kamu misafirhanelerinden koşulsuz faydalanacaklarını bildirdi.

"Milyonlarca aile açlık sınırının altında yaşıyor"

Millet adına sorular sormaya devam edeceklerini dile getiren Erkek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun televizyonda, "bir siyasetçinin mafyadan her ay 10 bin dolar rüşvet aldığını" söylediğini ifade etti. Soylu'nun 65 gündür Cumhuriyet Başsavcılığına "mafyadan para alan siyasetçinin" ismini vermediğini dile getiren Erkek, savcılığa, "mafyadan rüşvet alan siyasetçi"nin ismini bildirmeyen Soylu'yu istifaya davet ettiklerini kaydetti.

"Sezgin Baran Korkmaz, aklanması için 10 milyon avro kimlere verecekti?" sorusunu yönelten Erkek, Cumhuriyet savcılarını konuyu soruşturmak için göreve çağırdıklarını belirtti.

"Kaldırın seçim barajını, sıfırlayın"

AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu üzerinde çalıştığını savunan Erkek, "AK Parti ile MHP seçim kanununu değiştirmeye hazırlanıyor. Ama demokratikleşme yönünde değil, 'iktidarımızı nasıl sürdürebiliriz Meclis'te çoğunluğumuzu nasıl devam ettirebiliriz' korkusuyla." diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin seçim barajını tartıştığını belirten Erkek, "Kaldırın seçim barajını, sıfırlayın. Hani bu sistemde hükümet sorunu yoktu. Niçin hala barajı savunuyor ve tartışıyorsunuz? Seçim kanununda değişiklik yaparak iktidarlarını sürdürebileceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye'de spor yapan kadınların şortlarından rahatsız olan, onlara dil uzatan karanlık bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, olimpiyatlarda ve yaşamın her alanında mücadele eden kadınlara teşekkür etti.

"Türkiye'nin 'Taliban'ın inancıyla ters bir yanı yok' diyen maalesef Cumhurbaşkanı var." ifadesini kullanan Erkek, "Hükümeti temsil eden Erdoğan, kendini Taliban ile yan yana hissedebilir, yan yana durabilir. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman arkadaşlarının kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Taliban zihniyetiyle asla yan yana durmayacaktır." dedi.