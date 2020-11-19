CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yargı reformuna ilişkin, "Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi.

CHP'li Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yargı reformunu değerlendirerek, "2012'de soruşturma dosyalarının ortalama sonuçlanma süresi 364 gün iken 2019'da bu 416 güne çıkmış. Ortalama bir soruşturma dosyası 416 gün bekliyor. Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi.