CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması - Son Dakika

CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması

19.11.2020 14:09
CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yargı reformuna ilişkin, "Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yargı reformuna ilişkin, "Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi.

CHP'li Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yargı reformunu değerlendirerek, "2012'de soruşturma dosyalarının ortalama sonuçlanma süresi 364 gün iken 2019'da bu 416 güne çıkmış. Ortalama bir soruşturma dosyası 416 gün bekliyor. Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi.

'SAYIN ERDOĞAN'IN NASIL TAVIR ALACAĞI ÇOK ÖNEMLİ'Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erkek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Alaattin Çakıcı'ya ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Alaattin Çakıcı'nın muhatabı Sayın Bahçeli'dir, Sayın Erdoğan'dır, Sayın Soylu'dur. İnfaz düzenlemesi adı altında özel af çıkardılar ve de bu kişilerde artık herhalde Cumhur İttifakı'nın koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye'yi yönetenlerin ne söyleyeceği. Bir siyasi parti genel başkanına bir tehdit yönetiliyorsa, siyasetin önüne engeller konmaya çalışılıyorsa ki konamaz, özellikle yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etmesin biz bu mafya düzeni bitireceğiz" ifadelerini kullandı.'AÇIKLAMASINI YASAL SÜRE İÇERİSİNDE MÜFETTİŞE GÖNDERECEK'Erkek, bir soru üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkının temsilcisi olduğunu belirterek, İstanbul'un hak ve hukukunu korumak için de mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Erkek, "İstanbul'un hak ve hukukunu korumak için de mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İstanbul Büyükşehir sınırları içerisindeki bir proje ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına 'sen mücadele etme, sen düşüncelerini kamuoyu ile paylaşma, düşüncelerini yayma billboardlarda İstanbul'u bilgilendirme' demek çok trajikomik bir durum. Bu haksız hukuksuz soruşturmalar bize güç katar. Sayın Ekrem İmamoğlu da tarihe not düşecek ve gerçekleri vurgulayacak yazılı ifadesini de bugün ya da yarın yasal süre içerisinde müfettişe gönderecek" dedi.?

CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Hukuk, Erkek, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti         
14:02
Son Dakika! AK Partili Turan: Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindim Son Dakika! AK Partili Turan: Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindim         
13:50
Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü         
13:26
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada         
11:59
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Yangında ailesini yanmaktan kurtardı, kendisi yanarak hastanelik oldu Yangında ailesini yanmaktan kurtardı, kendisi yanarak hastanelik oldu         
09:41
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 14:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei