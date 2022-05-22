CHP'Lİ EROL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Elazığ Buluşması'ndaki konuşmasında, Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacağız? dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çok sayıda partilinin de hazır bulunduğu, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Elazığ Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Erol, 'Millet İttifakı' olarak ülke yönetimine talip olacaklarını dile getirerek, 'Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacağız. 'Millet İttifakı' olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakatıyla yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz Hukukun üstünlüğü ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz' diye konuştu. (DHA)