CHP'li Erol: "Partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bu Ülkenin Cumhurbaşkanı Yapacağız"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Partimizin Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakat ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz, hukukun üstünlüğü ile yöneteceğiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın dün bir otelde düzenlediği Elazığ Buluşması'na katıldı. Erol; il yönetiminin ve parti üyelerinin katıldığı toplantıda şunları söyledi:

"Partimizin Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakat ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz, hukukun üstünlüğü ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve Anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz."