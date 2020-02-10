CHP'li Ertik hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu - Son Dakika
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CHP'li Ertik hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu

6 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Nevşehir 25'inci dönem milletvekili adayı ve parti üyesi Osman Fahri Ertik hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Ertik hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Nevşehir 25'inci dönem milletvekili adayı ve parti üyesi Osman Fahri Ertik hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP üyesi Osman Fahri Ertik hakkında, dün yapılan CHP Nevşehir İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettikten sonra açıklama yapan İl Başkan Yanar, şöyle konuştu:

"CHP'nin dün gerçekleştirdiği il kongresinde parti içi iç çekişmelerin yaşandığı bir esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değerlerine yönelik söz söyleme cüretinde bulunulmuş. Bu kimsenin haddi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın haklarını koruyacak biz teşkilatlar olarak da biz buradayız. Osman Fahri Ertik, haddini aşmıştır. Yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyoruz ve ilgili suç duyurusunu yüce adaletimize güvenmek suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Eleştiri kisvesi parti iç çekişmesinin de konusu olamaz. Eleştiriye açık olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız da bizler de her daim her koşulda ifade ettik. Açıklamaları kesinlikle bütün CHP camiasına mal etmiyorum ama bazı haddini bilmezler de bu hususta açıklamada bulunmuşlar."


Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Fahri Ertik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
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