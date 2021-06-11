CHP'li eski başkanın tanığı yalan beyanın suç olduğunu öğrendikten sonra ifadesini değiştirdi - Son Dakika

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A. ile şikayetçi genç kız D.A. katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanı G.Ö.A.'nın tanığı olarak dinlenen M.A., olay günü saat geç olduğu için sanıktan kendilerini bırakmasını istediklerini, 5 kişiyle birlikte araca bindiğini, D.A.'nın arka koltukta oturduğunu anlattı. Tanık M.A. araçtan inerken ortamda herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, "Henüz şikayet başvurusunda bulunulmamışken D.A. benimle iletişime geçti. Bana, sanığın kendisine cinsel tacizde bulunmak istediğini söyledi. Benim partiden ayrılmam sonrasında benimle ilgili olarak da sanık tarafından tacize uğradığım iması yapılmıştır. Ancak böyle bir durum yaşanmamıştır. Sanık benim arkadaşım olur, kendisi ile halen görüşürüm" diye konuştu.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu sırada şikayetçi D.A.'nın avukatı söz alarak, "Müvekkilim ile yapılan görüşme kayıt altına alınmıştır. Yalan tanıklık suçtur, yasal yollara başvurabileceğimizi hatırlatarak, tanıktan gerçekleri söylemesini talep ediyoruz" dedi. Bunun üzerine M.A. da görüşmenin kayıt altına alındığını bilmediğini ve rızası olmadığını kaydederek, "Sadece yapmış olduğumuz görüşme esnasında sanığın zaman zaman bana yönelik de yakın davranışlarının olduğunu, elini omzuma attığını, müştekinin olayı bana anlatması sonrasında kendimin de rahatsızlık duyarak 'Acaba mı' diye düşünmeye başladığımı söyledim. Kayıt varsa dinlenebilir. Diğer beyanlarım doğru ve geçerlidir.Ancak bana olay anlatıldıktan sonra ben sanıkla görüştüm, arkadaşlığımız halen de devam etmektedir ifadelerini kullandı. Tanık G.U. ise, olayı görmediğini fakat duyduğunu belirterek, "G.Ö.A., D.A.'dan özür dilesin konu kapansın" şeklinde konuşmalar yapıldığını söyledi.

"BANA DA İLİŞKİYE GİRME TEKLİFİNDE BULUNDU"

Tanık T.A., sanığın arkadaşının kendisini telefonla arayarak, iddiaları söylediğini dile getirerek, "Ben de böyle bir olayı gerçekleştirebileceğini söyledim. Çünkü 2020 yılının Mart ayında baş başa kaldığımız sırada, sanık gerginlik yaşadığını söyleyerek, bana cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. D.A. ile aynı gün şikayetçi oldum, benim dosyamda takipsizlik kararı verildi" dedi. Mahkeme diğer tanıkların da dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan davanın iddianamesinde sanık G.Ö.A.hakkında 12 Mart 2020'de Dudullu Tepesi'nde müşteki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülerek, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıö suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.