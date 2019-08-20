Son Dakika Haberleri: CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi
Son Dakika Politika Haber

CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi

59 dakika önce

İZMİR'de, Bayraklı Belediyesi eski başkanı CHP'li Hasan Karabağ, 31 Mart yerel seçimlerinden önce yaptığı kimi açıklamalardan dolayı, partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi, System.String[]
İZMİR'de, Bayraklı Belediyesi eski başkanı CHP'li Hasan Karabağ, 31 Mart yerel seçimlerinden önce yaptığı kimi açıklamalardan dolayı, partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bayraklı Belediyesi eski başkanı CHP'li Hasan Karabağ'ın dosyası görüşüldü. Yönetim Kurulu üyeleri, Hasan Karabağ'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce yaptığı "Atatürk'ü sevmeyenler Türkiye'yi zapt etmek istiyor. Bu her siyasi çizginin içinde var. Benim bulunduğum siyasi çizginin içinde de var. Hasan Karabağ'ı etkisizleştirelim, onu silelim diyenler Ankara'dan başlayarak Bayraklı'ya kadar bir pislik organizasyonuyla saldırıyorlar. Yalnız bu salaklar bir şeyi bilmiyor! Ulan ben sizin canınıza okurum. Sizin hiç tahmin etmediğiniz kadar deli cesuru bir adamım. Topunuz gelin! Bundan sonraki süreçte hepimiz göreceğiz. Siz mi adamsınız, biz mi adamız! Çöplükten gelen çöplüğe gider" açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Karabağ'ın durumu, İl Disiplin Kurulu'nda verilecek kararın ardından netleşecek.


Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Karabağ, Bayraklı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı
MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Eski bakan Mehmet Ağar, kayyum atamalarını değerlendirdi: Bu göreve devam edemezsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 19:56:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]