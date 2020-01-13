CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak - Son Dakika

CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

6 saat önce

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak.

CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak, System.String[]

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak.

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz'un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

(İHA)

İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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